Ankara'da, Türk devletlerinin temsilcileri ile Nevruz kutlaması

ANKARA'nın Keçiören ilçesinde Türk devletlerinin büyükelçi ve temsilcilerinin de katılımıyla Nevruz Bayramı kutlandı.

Keçiören Belediyesi ile Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) iş birliğinde ilçedeki Kalaba Türk Dünyası Meydanı'nda, Nevruz kutlamaları kapsamında etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Kırgızistan, Makedonya, Azerbaycan, Afganistan, Kosova Cumhuriyeti, Moldova Cumhuriyeti ve Kazakistan'dan büyükelçiler, büyükelçilik temsilcileri, kültür ve sanat elçileri katıldı. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Nevruz baharın müjdecisi, günlerin eşitlenmesi, yeni bir yılın başlangıcıdır. Dolayısıyla Türk dünyasında dost ve kardeş ülkelerde Nevruz Bayramı kutlanıyor. Nevruz Bayramı'mız kutlu olsun" dedi.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov ise Nevruz Bayramı'nın Türk devletleri için son derece önemli olduğunu belirterek "TÜRKSOY'lu halklar olarak bizler, Türk halklarını birbirine bağlayan ortak geçmişini yaşatan Nevruz gibi milli bayramlarımıza sahip çıkmalıyız. Türk milleti olarak birbirimize kenetlenmenin, birlik ve beraberliğimizi sürdürmenin bu büyük ulusun varlığını yücelteceği inancındayız. Tarihi 5 bin yıla uzanan nevruz etkinliğimizi dualarla başlatalım. Nevruzumuz kutlu olsun" diye konuştu.

Katılımcı ülkelerin büyükelçi ve büyükelçilik temsilcilerinin yaptığı konuşmaların ardından Kırgızistan, Makedonya, Azerbaycan, Afganistan, Kosova Cumhuriyeti, Moldova Cumhuriyeti ve Kazakistan'dan gelen konuk dans ekipleri gösteriler yaptı. Karadeniz folklor ekibinin horon gösterisi de ilgiyle izlendi. Ardından yakılan ateşin üzerinden atlayan büyükelçiler ve temsilciler, sembolik olarak demir dövdü. (DHA)