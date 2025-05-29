Ankara'da TÜBİTAK Araştırma Proje Yarışmaları Ödül Töreni Düzenlendi

Ankara'da 2025 yılı kapsamında TÜBİTAK Ortaokul ve Lise Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları Ödül Töreni gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bu yıl 56'ncısı düzenlenen 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması ve 19'uncusu düzenlenen 2204-B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nın ödül töreni, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, TÜBİTAK Başkanı Orhan Aydın, öğretmenler ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti.

Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci törende yaptığı konuşmada, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK'ın öğrencilerin desteklenmesi noktasındaki çalışmalarından dolayı teşekkürlerini ifade etti.

Yelkenci, 2024-2025 eğitim öğretim yılı itibarıyla Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni uygulamaya koyduklarını belirterek, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin beceri örgüsünün temelli ve değerler temelli bir program olduğunu söyledi.

Bu faaliyetin, eğitim alanında araştırma ve proje temelli yaklaşımları, yıllardır işte liselerde 56 yıldır ortaokullarda 19 yıldır destekleyen bir çalışma olduğunu belirten Yelkenci, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimizin bu tarz becerilerini hayata geçirme ve ürünlerini gösterebilme, kendilerini gösterebilme noktasında çok önemli bir faaliyet ancak Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'yle özellikle üst düzey düşünme becerileri olarak tanımladığımız eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verme gibi becerilerin işletildiği, işletilmeye çalıştırıldığı bir eğitim ortamından, bunun uygulamaya yansıtıldığı bir ortamı görüyoruz. Bu anlamda yine bu entegrasyon açısından Milli Eğitim Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın, TÜBİTAK'ımızın bu işbirliğinin ne kadar önemli ve anlamlı olduğu bir kez daha ortaya çıkmış oluyor."

Yarışmaya binlerce öğrenci başvurdu

Lise Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması kapsamında 37 bin 206 öğrencinin 22 bin 586 proje başvurusu alındı. Bölge birinciliği ödülü alan 59 ildeki 160 okuldan, 216 proje sahibi, 222'si erkek ve 242'si kız olmak üzere 464 öğrenci ve 216 öğretmen, yarışmanın final sergisine ve ödül törenine katılmaya hak kazandı.

Ortaokul Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması kapsamında da 20 bin 726 öğrencinin 13 bin 918 proje başvurusu alındı. Bölge birinciliği ödülü alan 60 ildeki 143 okuldan 180 proje sahibi 185'i erkek ve 199'u kız öğrenci olmak üzere 384 öğrenci ve 180 öğretmen, yarışmanın final sergisine ve ödül törenine katılma hakkı elde etti.

Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda 12 birincilik, 24 ikincilik, 36 üçüncülük ve 36 teşvik ödülü olmak üzere 108 projeye, Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda da 10 birincilik, 20 ikincilik, 30 üçüncülük ve 30 teşvik olmak üzere 90 projeye ödül verildi.