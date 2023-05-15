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Ankara'da trafo merkezinde yangın

Ankara'da trafo merkezinde yangın

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ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde, elektrik trafosunda çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde, elektrik trafosunda çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 11.00 sıralarında İvedik Caddesi üzerinde bulunan elektrik trafosunda çıktı. Arıza nedeniyle bakıma alındığı öğrenilen trafodan yükselen alevleri görenler itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla yangın kısa sürede söndürüldü. Çevrede paniğe neden olan trafodaki yangın nedeniyle Lale Mahallesi'nde elektrik kesintisi meydana geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.


Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Bekmezci - Güncel

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