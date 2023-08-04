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Ankara'da trafikte çıkan tartışma tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü

Güncel Haberler

Ankara'nın Altındağ ilçesinde trafikte çıkan tartışma bir anda tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ankara'da trafikte alevlenen tartışma tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Korku dolu o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Altındağ ilçesi Çankırı Caddesi'nde meydana gelen olayda, bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan kavga vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde araç içerisindeki bir kişiye tekme ve yumruklu saldırı gerçekleştiği ve çevredekilerin kavgayı ayırmaya çalıştığı görüldü. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Altındağ Ankara Güncel Haberler

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