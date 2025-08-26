Ankara'da Trafik Tartışmasında Bıçaklı Saldırı: 4 Şüpheli Gözaltında

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'nın Altındağ ilçesindeki trafik tartışmasında sürücüyü bıçakla yaralayan 4 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Olayda yaralanan sürücünün hastanede tedavisi sürüyor.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da trafikte 'yol verme' tartışmasında otomobilin önünü keserek, sürücüyü bıçakla yaralayan 4 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde meydana gelen olayda, trafikte 'yol verme' nedeniyle tartıştıkları otomobilin sürücüsünün önünü kesen 4 kişi, kılıç ve bıçakla saldırdı. Sürücü bıçakla yaralanırken, saldırganlar olay yerinden kaçtı. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 4 saldırganın kimliklerinin tespit edilerek yakalandığını belirtti. Bakan Yerlikaya, "Sosyal medyada, Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir iş yeri önünde yaşanan trafik tartışmasına dair görüntüler yer almıştır. İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin; İ.K., B.D., A.T., M.A.B. olduğu tespit edilmiştir. Şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alınmıştır. Olayda yaralanan vatandaşımızın hastanede tedavisi devam etmektedir. Kamu düzenini bozarak vatandaşlarımızın huzurunu tehdit eden bu asfalt zorbalarına asla müsaade etmeyeceğiz" dedi.

