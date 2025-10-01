Haberler

Ankara'da Trafik Tartışması Korkunç Bir Olayla Sonuçlandı

Ankara'da Trafik Tartışması Korkunç Bir Olayla Sonuçlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir sürücü, trafikte çıkan tartışmanın ardından kalabalığın üzerine sürerek bir kişiyi ezdi. Olayda ayrıca sürücü kalabalık tarafından darbedildi. Sağlık durumu iyi olan yaralı için soruşturma başlatıldı.

ANKARA'da trafikte yaşanan tartışma sırasında otomobilinin camına taş atılan sürücü, kalabalık grup arasından bir kişiyi ezdi. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Yenimahalle ilçesi Şentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen sebeple iki grup arasında tartışma çıktı. Daha sonra yol kenarında bir otomobilin etrafını saran grup, sürücüye saldırdı. İçlerinden biri yerden aldığı taşı otomobilin camına attı. Ardından oradan uzaklaşan sürücü, tekrar aynı yere gelerek otomobilini kalabalığın üzerine sürdü. Orada bulunan ismi henüz öğrenilemeyen bir kişiye çarpan sürücü, yol kenarındaki otomobile de zarar verdi. Ardından otomobilden inen sürücü, kalabalık grup tarafından darbedildi. Öfkeli kalabalık otomobile de zarar verdi. Kavga anları anbean çevredeki vatandaşlar tarafından telefon kamerasıyla kaydedildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri otomobilin çarptığı kişinin sağlık durumunun iyi olduğunu belirlerken, polis ekipleri ise kalabalığa müdahale etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Galatasaray'dan Liverpool karşısında tarihi zafer

Cehennemden çıkamadılar! Galatasaray'dan tarihi zafer
Avrupa'nın insaniyeti bu kadar! Dünyanın gözünü diktiği filoyu ölüme terk edecekler

Avrupa'nın insaniyeti bu kadar! Dünyanın gözünü diktiği filoyu ölüme terk edecekler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evdeki tartışma kanlı bitti! Genç kadın korkunç halde bulundu

Evdeki tartışma kanlı bitti! Genç kadın korkunç halde bulundu
Husiler, ABD'li petrol şirketlerine ait gemileri hedef alacaklarını duyurdu

Trump'ın ateşkesini yırtıp attılar! ABD gemilerini avlayacaklar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.