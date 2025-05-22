Ankara'da Trafik Tartışması Beyzbol Sopasıyla Sonuçlandı

Ankara'da Trafik Tartışması Beyzbol Sopasıyla Sonuçlandı
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Ankara'da bir sürücü, yol verme nedeniyle çıkan tartışmada beyzbol sopasıyla diğer sürücünün üzerine yürüdü. Olay, araç kamerası tarafından kaydedildi ve sürücü H.Y.S. polis tarafından gözaltına alındı.

ANKARA'da trafikte yol tartışması yaşayan sürücülerden biri aracından inip, bagajdan çıkardığı beyzbol sobasıyla diğer sürücünün üzerine yürüdü. Yaşanan gerginlik araç kamerası tarafından kaydedilirken, görüntülerden kimliği tespit edilen beyzbol sopalı sürücü H.Y.S., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, 5 Mayıs günü saat 08.58'de Mevlana Bulvarı'nda meydana geldi. H.Y.S., yönetimindeki 06 YS 136 plakalı otomobille seyir halindeyken yol verme nedeniyle bir başka sürücü ile tartıştı. İddiaya göre birbirlerine el ve kol işaretleri yapan iki sürücü aracını durdurdu. Otomobilden inen H.Y.S., bagajdan aldığı beyzbol sopası ile tartıştığı kişinin aracına yöneldi. Bir süre tartıştığı sürücüye bağıran trafik magandası daha sonra otomobiline binerek bölgeden uzaklaştı. O anlar tartıştığı sürücünün aracında bulunan kamera tarafından kayıt altına alındı.

EHLİYETİNE EL KOYULDU

Sosyal medyada yayılan görüntüler üzerine harekete geçen Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin kimliğini tespit etti. Gözaltına alınan H.Y.S.'ye muayenesiz araç kullanmak, şerit değiştirmeden önce araçların güvenli geçişini beklememek ve trafiği tehlikeye sokacak şekilde ani yavaşlamak şeklindeki ihlaller nedeniyle idari para cezası uygulandığı ve ehliyetine el konulduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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