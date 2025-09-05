Ankara'da Trafik Tartışması: Baba ve Oğul Baltayla Araç Saldırısında Bulundu

Ankara'da trafikte tartıştıkları kişilerin aracına baltayla saldıran baba ve oğlunun "birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit" suçundan yargılanmasına başlandı.

Ankara 75. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanıklar baba Veysel ve oğlu Turgay Keskin salonda hazır bulundu.

Kimlik tespiti ve iddianamenin özetinin okunmasının ardından sanıkların savunmasına geçildi.

Sanık Turgay Keskin, karşı tarafın aracı üzerlerine sürdüğünü, neredeyse kaza yapacaklarını, 112'yi aradıklarını, baltayı da ailesine zarar gelir korkusuyla aldığını söyledi.

Pişman olduğunu belirten Keskin, amacının sadece korkutmak olduğunu savundu.

Sanık Veysel Keskin de olay sırasında 112'yi aradığını ve karşı tarafın plakasını verdiğini dile getirdi, arabayı bilerek değil, yol tıkandığı için durdurduğunu öne sürdü.

Baltayla araca kasıtlı olarak vurmadıklarını iddia eden Keskin, "Beni tahrik ettiler. Ben araçtan inerek, 'Benimle bir sıkıntınız mı var?' diye cama vurdum. Bu kişileri tanımam. Memleketime gidiyordum. Oğlumu baltayı alması için ben yönlendirmedim. Diğer araç sürücüsü üzerine sürünce oğlum yere düştü, balta araca denk geldi." dedi.

Sanık beyanlarının ardından söz verilen müşteki Alperen Yıldırım ise arkadaşıyla hastaneye gittiklerini, sanıkları tahrik etmediklerini, sadece şerit değiştirdiklerini anlatarak, "Bana dur dur işareti yaptılar. Selektör attılar. Ben de yol istediklerini düşünerek yol verdim ancak önümüzü kestiler. Oğlu benim olduğum tarafa geldi. Konuşmaya çalışırken babası bize saldırdı. Baltayı görünce ben de gaza bastım. Balta aracın kaportasına geldi. Bu araç şirkete aitti. Bu nedenle işten ayrılmak zorunda kaldım. Şikayetçiyim." beyanında bulundu.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, suçun mahiyeti ve mevcut delil durumu dikkate alınarak sanıkların tutukluluk halinin devamını istedi.

Daha sonra söz alan sanık Turgay Keskin, suçlamaları kabul etmediğini, şahısları plakalarını almak için takip ettiklerini söyleyerek, beraatını talep etti.

Sanık Veysel Keskin de olay yerinden kaçmadığını, evine döndüğünü, polisler geldiğinde baltayı teslim ettiğini belirterek, suçsuz olduğunu savundu.

Mahkeme, sanıkların tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı 30 Eylül'e erteledi.

İddianameden

Ankara'nın Keçiören ilçesinde 1 Ağustos'ta meydana gelen olayda, şüpheli Veysel ve oğlu Turgay Keskin, trafikte tartıştıkları Alperen Y. ve Emirhan K'nin bulunduğu araca saldırmıştı.

Olay yerinden kaçan şüpheliler, Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri ile Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Veysel ve Turgay Keskin hakkında iddianame düzenledi.

İddianamede, her iki şüphelinin de suçun işlenişinde ortak hakimiyetleri olduğu ve "müşterek fail" kabul edildiği belirtilen iddianamede, Veysel Keskin'in aracı müştekilerin önüne kırarak durdurduğu, araçtan indikten sonra camı kırmak amacıyla yumruk attığı, ardından oğlu Turgay Keskin'i baltayı alması için yönlendirdiği anlatıldı.

Baba ve oğlunun "birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit" suçundan 7'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.