Ankara'da Trafik Tartışması: 4 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da trafikte bir aracın önünü keserek sürücüyü darbeden 4 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Olayda yaralanan vatandaşın hastanede tedavisi sürüyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da trafikte bir aracın önünü keserek sürücüyü darbeden 4 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, NSosyal'den yaptığı paylaşımda, Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir işyeri önünde yaşanan trafik tartışmasına dair görüntülerin sosyal medyada yer aldığını anımsattı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin, İ.K., B.D., A.T., M.A.B. olduğunun tespit edildiğini aktaran Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi:

"Şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alınmıştır. Olayda yaralanan vatandaşımızın hastanede tedavisi devam etmektedir. Kamu düzenini bozarak vatandaşlarımızın huzurunu tehdit eden bu asfalt zorbalarına asla müsaade etmeyeceğiz."

