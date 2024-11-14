Ankara'da Trafik Kazasında Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

ANKARA'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği minibüs, kırmızı ışıkta bekleyen 3 otomobil ve 1 motosiklete çarptı. Motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Altındağ ilçesi Talatpaşa Bulvarı'nda gerçekleşti. Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 06 BC 4262 plakalı minibüs, kırmızı ışıkta bekleyen 3 otomobile ve motosiklete çarptı. Ardından savrulan minibüs, kaldırımda bulunan 2 aydınlatma direğine çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan 1 kişi ise ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol, araçların çekilmesi ve temizlik çalışmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.