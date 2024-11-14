Ankara'da Trafik Kazasında Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti
Ankara'nın Altındağ ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği minibüs, kırmızı ışıkta bekleyen otomobillere ve motosiklete çarptı. Motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, bir kişi ağır yaralandı.
ANKARA'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği minibüs, kırmızı ışıkta bekleyen 3 otomobil ve 1 motosiklete çarptı. Motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralandı.
Kaza, saat 21.00 sıralarında Altındağ ilçesi Talatpaşa Bulvarı'nda gerçekleşti. Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 06 BC 4262 plakalı minibüs, kırmızı ışıkta bekleyen 3 otomobile ve motosiklete çarptı. Ardından savrulan minibüs, kaldırımda bulunan 2 aydınlatma direğine çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan 1 kişi ise ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol, araçların çekilmesi ve temizlik çalışmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.