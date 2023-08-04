Ankara'da trafik kazasında 5 kişi hafif yaralandı

Başkentte meydana gelen trafik kazasında, iki araç çarpıştı ve 5 kişi hafif yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar hemen yardım çağırdı. Olay yerine gelen acil servis ekipleri yaralılara müdahale etti.

Ankara'da iki aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi hafif yaralandı.

Başkentte sabah saatlerinde Ankara-Adana yolu üzerinde kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 07 BFU 556 plakalı ticari aracın hızını alamayarak önündeki otomobile çarpması sonucunda, ticari araçtaki 5 kişi hafif yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar ise olay yerine ambulans ve polis ekiplerini çağırdı. Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri kazayı ufak sıyrıklarla atlatan 5 kişiye olay yerinde müdahale etti.

Polis, kazayla ilgili tutanak tuttu. - ANKARA