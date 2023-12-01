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Ankara'da trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti

1 Aralık 2023 21:35 Son Güncelleme: 21:36 Abone Ol

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Kırşehir'den ailesiyle Ankara'ya gelen bir otomobil, ters yönde ilerlerken başka bir araçla çarpıştı. Kazada, T.Y. ve A.L.Y. isimli iki yolcu hayatını kaybetti.