Ankara'da trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Kırşehir'den ailesiyle Ankara'ya gelen bir otomobil, ters yönde ilerlerken başka bir araçla çarpıştı. Kazada, T.Y. ve A.L.Y. isimli iki yolcu hayatını kaybetti.
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Kırşehir'den ailesiyle Ankara'ya gelen 06 CRS 120 plakalı otomobilin sürücüsü, Haymana Bulvarı'nda ters yönde ilerlerken 34 HEF 430 plakalı araçla çarpıştı.
İhbar üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ters yönde ilerleyen araçtaki yolculardan T.Y. ve A.L.Y'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.