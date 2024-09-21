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Ankara'da Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Ankara'da Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde aşırı hız yaparak park halindeki TIR'a çarpan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti. Kazanın güvenlik kamerasına yansıdığı bildirildi.

ANKARA'da park halindeki TIR'a arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde Yenimahalle ilçesi Uzay Çağı Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün aşırı hız yapması nedeniyle kontrolden çıktığı iddia edilen hafif ticari araç, park halindeki TIR'a arkadan çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta sıkışan sürücünün cesedi itfaiye tarafından çıkarılarak Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber- Kamera Gizem ÇORLU-Mehmet Gökhan HAKBİLİR ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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