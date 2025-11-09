Haberler

Ankara'da Trafik Kazası: 4 Ölü, 3 Yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olayda hayatını kaybedenlerin aynı aileden olduğu bildirildi.

Ankara'da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Haymana-Gölbaşı ilçe sınırındaki Karacaören-Çalış yolunda iki otomobilin çarpıştığı kazada, aynı aileden Yeliz B, Ayhan B, Hayrunisa B. ve Yüksel Özlem B. olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 3 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Yaşamını yitirenlerin cenazelerinin otopsi için hastane morguna kaldırıldığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Cankut Taşdan - Güncel
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem

Yine o ilçe sallandı! Gece yarısı korkutan deprem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Filistinli esire cinsel saldırıyı ortaya çıkarmıştı! Eski Askeri Başsavcı 'intihar' şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Hedefteki eski Askeri Başsavcı intihar şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Dehşet anları! Kaymakamlığın önüne geldi, kendini ateşe verdi

Dehşet anları! Kaymakamlığın önüne geldi, kendini ateşe verdi
Fenerbahçe resmen duyurdu: UEFA'ya başvuru yaptık

Beklenen haber duyuruldu: UEFA'ya başvurumuzu yaptık
Merkez Bankası'nın tahmini sonrası asgari ücret hesapları değişti! İşte yeni zam oranı

Merkez'in tahmini asgari ücret hesabını altüst etti! İşte yeni oran
Filistinli esire cinsel saldırıyı ortaya çıkarmıştı! Eski Askeri Başsavcı 'intihar' şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Hedefteki eski Askeri Başsavcı intihar şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Zirvede puan farkı 1'e indi! Fenerbahçe'den Kadıköy'de resital

Fenerbahçe'den rakiplerine korku salan galibiyet
Selçuk İnan'dan ''Galatasaraylı Selçuk'' söylemlerine yanıt

O söylemlere cevap verdi: ''Galatasaraylı Selçuk'' olabilirim ama...
Kerem Aktürkoğlu: Galatasaray kaybedince daha motive çıktık

Galatasaray'ın yenilmesinin ardından maç öncesi konuşulanları anlattı
Erdoğan: Suriye'nin kuzeyine konutlar yapıyoruz, ülkesine dönenlerin sayısı 1 milyon 290 bin

Erdoğan bunu ilk kez söyledi! İşte ülkelerine dönen Suriyeli sayısı
Bakan Tunç: Demirtaş'la ilgili karar mahkemenin önünde, hep beraber bekleyeceğiz

Selahattin Demirtaş tahliye mi oluyor? Bakan Tunç'tan yeni açıklama
Husiler'den İsrail'e sert tehdit: Yeniden saldırırız

İsrail'e meydan okudular: Bu olursa yeniden saldırırız
6 kişinin öldüğü parfüm fabrikası yangınında gözaltı sayısı 11'e yükseldi

6 kişinin öldüğü parfüm fabrikası yangınında yeni gelişme
Serdar Dursun: ''Galatasaray'ı yeneceğiz'' dediğimde insanlar ''Hayırdır'' demişti

''Galatasaray'ı yeneceğiz' dediğimde insanlar 'Hayırdır' demişti''
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.