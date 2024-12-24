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Ankara'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Ankara'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
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Ankara'nın Altındağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil refüje çarparak devrildi. Kaza sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde, bir otomobilin refüje çarparak devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karapürçek Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı, Samsun yolu istikametinde seyreden ve sürücüsü henüz bilinmeyen 06 ESC 402 plakalı otomobil, Çiğiltepe Askeri Lojmanları önünde kontrolden çıkarak refüje çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle yolun karşı tarafına devrilen otomobildeki Berat Y. hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri geldi.

Çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince Ankara Etlik Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Turgut Özal Bulvarı'nın Samsun yolu istikametinde ulaşımda aksamalar meydana geldi.

Hurdaya dönen otomobilin çekici ile yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kaynak: AA / Alper Şaşmaz - Güncel
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