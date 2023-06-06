Ankara'da trafik kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi ise ağır yaralandı. Kaza saat 16.00 civarında Gölbaşı ilçesi Ankara-Konya yolu Ahiboz mevkiinde meydana geldi. Otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada otomobilde bulunan 52 yaşındaki A.D. hayatını kaybederken sürücü E.A. ise ağır yaralandı.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi ise ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza saat 16.00 civarında Gölbaşı ilçesi Ankara-Konya yolu Ahiboz mevkiinde meydana geldi. Konya istikametinde seyir halinde olan E.A. kontrolündeki otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesiyle aynı yönde seyreden H.E. kontrolündeki tıra arkadan çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan 52 yaşındaki A.D. hayatını kaybederken sürücü E.A. ise ağır yaralandı. - ANKARA