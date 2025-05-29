Ankara'da Topluluk Temelli Envanterleme Çalıştayı Tamamlandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda, Ankara'da düzenlenen "Topluluk Temelli Envanterleme: Yaşayan Miras ve Müzeler Kapasite Geliştirme Çalıştayı" tamamlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) himayesinde faaliyet gösteren Güneydoğu Avrupa Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Bölgesel Merkezi, Geleneksel Sanatlar Derneği ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu iş birliğiyle düzenlenen çalıştayın kapanış programı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Konferans Salonunda düzenlendi.

Programa, Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi, YTB Başkan Yardımcısı Murat Kazancı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Bora Dündar, Güneydoğu Avrupa Bölgesel Merkezi Müdürü Irena Todorova, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Prof. Dr. Öcal Oğuz ve davetliler katıldı.

Türkiye'de 2008'den bu yana sürdürülen çalışmalar, illerdeki Somut Olmayan Kültürel Miras Tespit Komisyonlarının koordinasyonunda, miras taşıyıcıları, uygulayıcılar, araştırmacılar, akademisyenler, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla yürütülüyor.

Bu çerçevede, müzeler ve sivil toplum aktörleri, envanter tespitinden korunmasına ve kuşaklara aktarımına kadar sürecin her aşamasında aktif rol üstleniyor.

UNESCO 2003 Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi kapsamında önemli bir uygulama olan topluluk temelli envanterleme yaklaşımı, yerel toplulukların kültürel miraslarını belirleme ve belgeleme sürecine doğrudan katılımını esas alıyor.

Çalıştay süresince, Bakanlığa bağlı yaşayan miras ve etnografya müzelerinde görev yapan uzmanlar, somut olmayan kültürel miras alanında faaliyet gösteren özel müze temsilcileri ve UNESCO'ya akredite sivil toplum kuruluşlarının müzecilik alanındaki temsilcilerinden oluşan 50 katılımcı, Güneydoğu Avrupa Bölgesel Merkezi'nden gelen eğitmenler eşliğinde üç gün süren yoğun bir eğitim programına katıldı.

Katılımcılar, topluluk temelli envanterleme yöntemleri, müzecilikte çağdaş yaklaşımlar, iyi koruma örnekleri ve müzelerin kültürel mirasın kuşaklar arası aktarımındaki rolü gibi başlıklarda bilgi ve deneyim kazandı.

Program sonunda katılımcılara sertifikaları takdim edildi.

Çalıştay kapsamında düzenlenen alan gezileriyle, katılımcılar yerel müzeler ve kültürel miras taşıyıcılarıyla doğrudan temas kurarak uygulamaları yerinde gözlemleme fırsatı buldu.

Farklı bölgelerden gelen katılımcıların deneyim paylaşımında bulunduğu ve yeni iş birliklerine zemin hazırlayan çalıştay, 27-29 Mayıs'ta eğitimler, saha gezileri ve etkileşim oturumlarıyla tamamlandı.