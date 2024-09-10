Ankara'da TIR ve Otomobil Kazası

ANKARA'da TIR ve iki otomobilin karıştığı kazada otomobillerden biri takla atarken diğeri yol kenarında bulunan bahçeye daldı. Kimsenin yaralanmadığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 13.06'da Beypazarı ilçesi Beypazarı- Kırbaşı yolunda meydana geldi. İddiaya göre, sola dönmek üzere sinyal veren otomobile rağmen yavaşlamayan TIR, ters yönden sollama yapmak isterken iki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobillerden biri takla atarken diğeri ise yolun sağ tarafında bulunan bahçeye daldı. Şans eseri kazada yaralanan olmadı.

Güvenlik kamerasına da yansıyan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.