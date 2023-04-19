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Ankara'da TIR şarampole devrildi; 1 ölü, 2 yaralı

Ankara'da TIR şarampole devrildi; 1 ölü, 2 yaralı

Güncel Haberler

ANKARA'nın Kızılcahamam ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilen TIR'da 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

ANKARA'nın Kızılcahamam ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilen TIR'da 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, D-100 karayolu Çeştepe mevkiinde meydana geldi. İbrahim Aşık yönetimindeki 78 ABB 980 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü İbrahim Aşık, hayatını kaybetti, yanındaki 2 kişi ise yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. İbrahim Aşık'ın cesedi de yapılan incelemeden sonra hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kızılcahamam Güncel Haberler

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