Ankara'da Tır Kazası: Bir Sürücü Yaralandı
Ankara'nın Çubuk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki tır çarpıştı ve bir sürücü yaralandı. Kazanın ardından yol trafiğe kapatıldı.
Ankara'nın Çubuk ilçesinde iki tırın çarpıştığı kazada sürücülerden biri yaralandı.
Zekeriya T. yönetimindeki 06 BBU 797 plakalı saman yüklü tır, Çubuk- Akyurt yolu Sünlü mevkisinde aynı istikametteki Serkan Y. idaresindeki 34 EOL 753 plakalı hafriyat yüklü tıra arkadan çarptı.
Kazada, kabin bölümü devrilen tırın sürücüsü Zekeriya T. yaralandı.
Yaralı, sağlık ekipleri tarafından Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine kaldırıldı
Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.