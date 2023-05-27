Ankara'da tır ile otobüs çarpıştı: 5 yaralı
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Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde tır ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Çarpışma sonrası otobüs alev aldı ve kullanılamaz hale geldi.
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde tır ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
Ankara-Niğde Otoyolu Ahiboz mevkiinde Bekir B'nin kullandığı 38 AET 245 plakalı tır ile Osman Ç. yönetimindeki 33 AFC 777 plakalı yolcu otobüsü çarpıştı.
Çarpışma sonrası yolcu otobüsü alev aldı.
Otobüsteki 25 yolcu tahliye edilirken, olayda yaralanan 5 kişi hastaneye götürüldü.
İtfaiyenin söndürdüğü yangın sonucu otobüs kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Soner Aksakal - Güncel