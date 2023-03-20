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Ankara'da TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Güncel Haberler

Ankara'da TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

ANKARA'nın Sincan ilçesinde kontrolden çıkarak TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü Galip Koç, hayatını kaybetti.

ANKARA'nın Sincan ilçesinde kontrolden çıkarak TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü Galip Koç, hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Sincan'da Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Galip Koç yönetimindeki 06 GKG 52 plakalı otomobil, virajda sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşıdan gelen Güven Güngör'ün kullandığı 06 BVS 714 plakalı TIR ile çarpıştı. TIR'ın altına giren otomobilin sürücüsü Galip Koç, kaza yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.FOTOGRAFLI


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Sincan Güncel Haberler

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