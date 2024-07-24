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Ankara'da TIR'a yüklenen iş makinesi yoldan düştü

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Ankara'da seyir halinde olan bir TIR'a yüklenen iş makinesi, yaklaşık 100 metre sürüklenerek elektrik panosuna ve park halindeki araçlara çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

ANKARA'da TIR'a yüklenen iş makinesi, seyir halindeyken yola düştü. Yaklaşık 100 metre sürüklenen iş makinesi elektrik panosu ve park halindeki 2 araca çarparak zarar verdi. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Olay, gece saatlerinde Altındağ ilçesine bağlı Denizciler Caddesi'nde meydana geldi. 06 HNB 93 plakalı TIR'a yüklenen iş makinası seyir halindeyken aracın üzerinden düştü. 100 metre boyunca kontrolsüz bir şekilde sürüklenen iş makinası önce kaldırımda bulunan elektrik panosuna ardından caddede park halinde bulunan 06 CLZ 510 plakalı hafif ticari araca çarptı. Ticari araç da çarpmanın etkisiyle arkasında park halinde bulunan 06 CVZ 967 plakalı otomobile çarparak hasar verdi. İş makinası yol kenarında bulunan istinat duvarına çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve elektrik firması görevlileri sevk edildi. Olayda yaralanan olmazken iki araçta ve elektrik panosunda maddi hasar oluştu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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