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Ankara'da TIR'a Çarpan Otomobilde 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Ankara'da TIR'a Çarpan Otomobilde 2 Kişi Hayatını Kaybetti
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Ankara Çevre Yolu'nda lastiği patlayan otomobil, emniyet şeridinde duran TIR'a çarptı. Kazada 1 çocuk dahil 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Ankara'da park halindeki TIR'a çarpan otomobildeki 2 kişi öldü

ANKARA Çevre Yolu'nda, lastiğinin patlaması nedeniyle emniyet şeridinde duran TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 1'i çocuk 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Eryaman mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden V.B idaresindeki 71 AU 571 plakalı otomobil, lastiğinin patlaması nedeniyle emniyet şeridinde duran 40 ABU 420 plakalı çekici ve 40 ABU 374 dorse plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü V.B. hayatını kaybederken, yanındaki 4 kişi de yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 14 yaşındaki R.A. da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Otomobilin, TIR sürücüsünün önlem için yola koyduğu reflektöre de çarptığı görülürken, kaza nedeniyle bölgede trafik, bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Görüntü: Samet ÖKSÜZ-Emirhan YÜZÜGÜLDÜ/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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