Ankara'da TIR'a arkadan çarpan otomobilde 1 ölü, 1 ağır yaralı

ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde otomobilin seyir halindeki TIR'a arkadan çarptığı kazada, 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Ankara- Konya yolu Ahiboz mevkisinde meydana geldi. Konya istikametine seyir halinde olan Emre Ataç yönetimindeki 34JR2305 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde seyir halinde olan H.E. yönetimindeki 27Y6524 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan Ayhan D. (52) olay yerinde hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü Emre Ataç ise ağır yaralandı. İhbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ataç, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Gölbaşı Şehit Ahmet Özsoy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ataç'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.