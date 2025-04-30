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Ankara'da THKP-C/Devrimci Hareket Üyelerine Gözaltı Kararı

Ankara'da THKP-C/Devrimci Hareket Üyelerine Gözaltı Kararı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, THKP-C/Devrimci Hareket silahlı terör örgütü mensubu oldukları tespit edilen 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Şüphelilerin, terör örgütüne yönelik faaliyetleri ve sosyal medya üzerinden yapılan propaganda ile ilgili olduğu belirtildi.

(ANKARA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 1 Mayıs öncesinde THKP-C/Devrimci Hareket silahlı terör örgütü mensubu oldukları ve il genelinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini bildirdi.

Ankara'da 1 Mayıs öncesi THKP-C/Devrimci Hareket'e yönelik soruşturmada, 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın konuyla ilgili açıklaması şöyle:

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında verilen talimatlara istinaden;

THKP-C/Devrimci Hareket silahlı terör örgütü tarafından verilen çağrı/talimatlara uyarak çeşitli tarihlerde Ankara sınırları içerisinde yapılan örgütsel faaliyetlere katıldıkları, kendilerine ait olduğu tespit edilen sosyal medya adresleri üzerinden terör örgütünün cebir ve şiddet içeren yöntemlerini övücü ve bu yöntemleri meşru gösterecek şekilde propagandasını yaptıkları, terör örgütünün ilimiz yapılanması içeriğinde yer aldıkları tespit edilen (16) şüphelinin, 30.04.2025 tarihinden itibaren eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verilmiştir.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığımıza sevklerine yönelik işlemlere, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir."

Kaynak: ANKA / Güncel
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