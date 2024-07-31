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Ankara'da Terörizmin Finansmanı İddiasıyla Açılan Davada Beraat Kararı

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Ankara'da yurt dışında bulunan 647 kişinin kendisine para göndermesini sağlayıp, bu paranın bir kısmını 'hawala' benzeri bir sistemle 82 farklı kişiye transfer ettiği iddia edilen Afganistan uyruklu M.M.N. (35), 'hawala' benzeri bir yeraltı para transferi aracılığı faaliyetinde bulunulduğu iddiasıyla 'Terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanuna muhalefet' ve 'Bankacılık kanunlarına muhalefet' suçlarından 13 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada beraat etti.

ANKARA'da yurt dışında bulunan 647 kişinin kendisine para göndermesini sağlayıp, bu paranın bir kısmını 'hawala' benzeri bir sistemle 82 farklı kişiye transfer ettiği iddia edilen Afganistan uyruklu M.M.N. (35), 'hawala' benzeri bir yeraltı para transferi aracılığı faaliyetinde bulunulduğu iddiasıyla 'Terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanuna muhalefet' ve 'Bankacılık kanunlarına muhalefet' suçlarından 13 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada beraat etti. Bakanlık, beraat kararına itiraz ederek, istinaf mahkemesine başvurdu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Afganistan uyruklu M.M.N. hakkında, banka işlemlerinin miktar ve sıklığı yönünden mali profili ile uyumlu olmadığı, banka hesapları üzerinden gerçekleşen işlemlerde yer alan açıklamaların söz konusu hesapların üçüncü kişiler adına para transferi aracılığında kullanıldığı ve 'hawala' benzeri bir yeraltı para transferi aracılığı faaliyetinde bulunulduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Savcılık soruşturması sonunda M.M.N. hakkında iddianame hazırlanarak, 'Terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanuna muhalefet' suçundan 10 yıla kadar, 'Bankacılık kanunlarına muhalefet' suçundan ise 3 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

İddianamede ifadesine yer verilen M.M.N., hesabına gelen tüm paranın kendi birikimi ve Afganistan'da sattığı taşınmazlardan kaynaklı olduğunu ileri sürdü. Şüphelinin mevduat hesabına 5 aylık süreçte 647 farklı işlem ile çok sayıda farklı kişiden toplam 1 milyon 629 bin 839 TL tutarında üçüncü kişilerden para transferi geldiği ya da nakit yatırıldığı, aynı şubedeki dolar hesabından ise 26 farklı işlem ve 18 farklı kişiye toplam 226 bin 747 dolar tutarında transfer yapıldığı belirtildi. M.M.N.'nin hesaplarına gelen transferlerin 173 milyon 296 bin TL'lik kısmının 82 farklı işlem ile farklı kişiye transfer edildiği, bu kişilerin büyük çoğunluğunun yabancı uyruklu kişiler olduğu ve bu transferlerin açıklama kısımlarının boş bırakıldığının tespit edildiği belirtildi. Şüphelinin Türkiye'deki bankalarda hesap açarak yurt dışında bulunan 647 kişinin kendisine para göndermesini sağlayarak, gelen paraların bir kısmını da 82 farklı kişiye transfer ederek üzerine atılı suçları işlediği belirtildi.

Sanık M.M.N., Ankara 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'Terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanuna muhalefet' suçundan 10 yıla kadar, 'Bankacılık kanunlarına muhalefet' suçundan da 3 yıla kadar hapis cezasıyla yargılandığı davada suçlamaları reddetti. Mahkeme heyeti, sanığın delil yetersizliğinden beraatına karar verdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, beraat kararına itiraz ederek, istinaf mahkemesine başvurdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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