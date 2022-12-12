Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ankara'da terör örgütü MLKP'ye yönelik operasyonda 2 kişi yakalandı

Güncel Haberler

Ankara'da terör örgütü MLKP'ye yönelik operasyonda 2 kişi yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM), Ankara'nın Polatlı ilçesinde silahlı terör örgütü MLKP'ye yönelik operasyonda 2 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM), Ankara'nın Polatlı ilçesinde silahlı terör örgütü MLKP'ye yönelik operasyonda 2 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, TEM Şube Müdürlüğünce, Polatlı ilçesinde silahlı terör örgütü MLKP'nin propagandasını yaptıkları belirlenen 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyonda şüphelilerin yakalandığı ifade edilen açıklamada, aramalarda propaganda amaçlı kullanılan malzemeler ile çok sayıda yasak örgütsel doküman ele geçirildiği aktarıldı.

Açıklamada, gözaltına alınan şüphelilerin TEM Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

TEM Otoyolu Polatlı Ankara Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title