Ankara'da terör örgütü MLKP'ye yönelik operasyonda 2 kişi yakalandı Güncel Haberler Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM), Ankara'nın Polatlı ilçesinde silahlı terör örgütü MLKP'ye yönelik operasyonda 2 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM), Ankara'nın Polatlı ilçesinde silahlı terör örgütü MLKP'ye yönelik operasyonda 2 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, TEM Şube Müdürlüğünce, Polatlı ilçesinde silahlı terör örgütü MLKP'nin propagandasını yaptıkları belirlenen 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi. Operasyonda şüphelilerin yakalandığı ifade edilen açıklamada, aramalarda propaganda amaçlı kullanılan malzemeler ile çok sayıda yasak örgütsel doküman ele geçirildiği aktarıldı. Açıklamada, gözaltına alınan şüphelilerin TEM Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü kaydedildi. Kaynak: AA / Güncel TEM Otoyolu Polatlı Ankara Güncel Haberler

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