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Ankara'da terör örgütü MLKP operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Ankara'da terör örgütü MLKP operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Güncel Haberler

Ankara'da terör örgütü MLKP'ye yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'da terör örgütü MLKP'ye yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü MLKP adına faaliyet gösterdikleri tespit edilen 2 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenledi.

Adreslerine yapılan eş zamanlı operasyonda 2 şüpheli yakalanırken aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Kaynak: AA / Aykut Karadağ - Güncel

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Ankara Güncel Haberler

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