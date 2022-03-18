Ankara'da terör örgütü DEAŞ'la irtibatlı 8 yabancı uyruklu yakalandı - Haberler

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Ankara'da terör örgütü DEAŞ'la irtibatlı 8 yabancı uyruklu yakalandı

AA - Yusuf Soykan Bal - Güncel
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Ankara'da terör örgütü DEAŞ'la irtibatlı 8 yabancı uyruklu yakalandı

Ankara'da düzenlenen operasyonda DEAŞ terör örgütü mensuplarıyla irtibatlı oldukları belirlenen 11 yabancı uyrukludan 8'i gözaltına alındı.

ANKARA (AA) - Ankara'da düzenlenen operasyonda DEAŞ terör örgütü mensuplarıyla irtibatlı oldukları belirlenen 11 yabancı uyrukludan 8'i gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, çatışma bölgelerinde bulunan DEAŞ terör örgütü mensuplarıyla irtibatlı oldukları belirlenen 11 yabancı uyruklunun yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Şüphelilerden 8'i gözaltına alındı, firarilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel

Terörle Mücadele Şubesi, Ankara, Terör, DEAŞ, Güncel, Haberler

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