Ankara'da Termometreler Eksi 9 Dereceyi Gördü
Ankara'da gece boyu soğuk hava etkili olurken, termometreler yüksek yerlerde eksi 9 dereceyi gördü. Arabaların camları buz tuttu ve Keçiören Şelalesi buz kesti. Soğuk hava Salı gününe kadar devam edecek.
Ankara buz kesti, termometreler eksi 9 dereceyi gördü
ANKARA - Ankara'da gece boyu soğuk hava etkili olurken, termometreler yüksek yerlerde eksi 9 dereceyi gördü.
Başkent'te gece boyu soğuk hava etkili odu. Şehrin yüksek kesimlerde termometreler eksi 9'u gördü. Arabaların camları buz tuttu. Dondurucu soğuk nedeniyle Ankara'nın simge yerlerinden Keçiören Şelalesi buz kesti. Ankara'da soğuk havanın Salı gününe kadar etkili olması bekleniyor.