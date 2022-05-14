Ankara'da temsili askerlik yapacak engellilere &quot;asker kınası&quot; yakıldı - Haberler

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Ankara'da temsili askerlik yapacak engellilere "asker kınası" yakıldı

AA - Ömer Olcay - Güncel
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Ankara'da temsili askerlik yapacak engellilere 'asker kınası' yakıldı

Başkentte, Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, bir günlük temsili askerlik yapacak engellilerin ellerine kına yakıldı.

ANKARA (AA) - Başkentte, Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, bir günlük temsili askerlik yapacak engellilerin ellerine kına yakıldı.

Tüm Engelliler ve Aileleri Yardımlaşma Derneği ile 11'inci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı organizasyonuyla Etimesgut İlçesi Ahi Mesut Mahallesi'ndeki Kalaba Meydanı'nda temsili askerlik yaptırılacak engellilere, kır bahçesinde asker eğlencesi düzenlendi.

Engelli bir bireyin asker duası yapmasıyla başlayan etkinlikte, aileler de okunan duaya eşlik etti.

Aileler, Ankara Havası eşliğinde oyunlar oynayarak gönüllerince eğlenen asker adayı çocuklarının heyecanına "En büyük asker bizim asker" sloganı atarak ortak oldu.

Asker eğlencesi, temsili olarak bir günlüğüne silah altına alınacak 24 engelli gencin ellerine kına yakılmasıyla sona erdi.

AA / Ömer Olcay - Güncel

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