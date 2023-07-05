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Ankara'da temizlik maddesi üretilen fabrikada patlama

Ankara'da temizlik maddesi üretilen fabrikada patlama

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Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde temizlik maddeleri üretilen fabrikada meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı. Olay, İvedik Organize Sanayi Mahallesi'nde temizlik malzemeleri üretimi yapılan fabrikada meydana geldi. Fabrikada tankerden temizlik malzemeleri üretiminde kullanılan kimyasal maddenin boşaltımı sırasında patlama yaşandı. Tanker şoförü Vedat Türkay, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye, sağlık, polis, AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralı Türkay, ambulansla Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan şoförün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Fabrikanın işletmecisi Necati Kandemir, üzücü bir olay yaşadıklarını söyleyerek, 'Tankerden ham maddeyi boşaltırken fabrikanın bahçe kısmında patlama oldu. Patlama esnasında yoğun bir duman ve ses ortaya çıkmış. Açık alanda olması büyük bir şanstı. Tanker şoförümüz yaralandı. Hayati bir tehlikesi yok' dedi.

Ankara'da temizlik maddesi üretilen fabrikada patlama

ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde temizlik maddeleri üretilen fabrikada meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı.

Olay, İvedik Organize Sanayi Mahallesi'nde temizlik malzemeleri üretimi yapılan fabrikada meydana geldi. Fabrikada tankerden temizlik malzemeleri üretiminde kullanılan kimyasal maddenin boşaltımı sırasında patlama yaşandı. Tanker şoförü Vedat Türkay, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye, sağlık, polis, AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralı Türkay, ambulansla Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan şoförün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Fabrikanın işletmecisi Necati Kandemir, üzücü bir olay yaşadıklarını söyleyerek, "Tankerden ham maddeyi boşaltırken fabrikanın bahçe kısmında patlama oldu. Patlama esnasında yoğun bir duman ve ses ortaya çıkmış. Açık alanda olması büyük bir şanstı. Tanker şoförümüz yaralandı. Hayati bir tehlikesi yok" dedi.

Görüntü dökümü:

-Olay yerinden görüntü

-Fabrikanın işletmecisi Necati Kandemir'le röp.

-Genel detaylar

Haber- Kamera: Murat BEKMEZCİ- Umutcan ÖREN/ANKARA, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Bekmezci - Güncel

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