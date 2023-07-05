Ankara'da Temizlik Maddesi Fabrikasında Patlama: 1 Yaralı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan bir temizlik maddesi fabrikasında meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı. Patlama, temizlik malzemeleri üretimi sırasında kimyasal maddenin boşaltımı esnasında gerçekleşti. Yaralı şoför, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde temizlik maddeleri üretilen fabrikada meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı.

Olay, İvedik Organize Sanayi Mahallesi'nde temizlik malzemeleri üretimi yapılan fabrikada meydana geldi. Fabrikada tankerden temizlik malzemeleri üretiminde kullanılan kimyasal maddenin boşaltımı sırasında patlama yaşandı. Tanker şoförü Vedat Türkay, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye, sağlık, polis, AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralı Türkay, ambulansla Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan şoförün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.