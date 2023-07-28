Ankara'da Temel Eğitimlerini Tamamlayan 110 Acemi Er İçin Yemin Töreni Düzenlendi

Ankara'da temel eğitimlerini tamamlayan 110 acemi er için yemin töreni düzenlendi. İl Jandarma Komutanlığı'nda gerçekleştirilen törene, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cemil Lütfi Özkul ve erlerin aileleri de katıldı.