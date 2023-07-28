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Ankara'da Temel Eğitimlerini Tamamlayan 110 Acemi Er İçin Yemin Töreni Düzenlendi

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Ankara'da temel eğitimlerini tamamlayan 110 acemi er için yemin töreni düzenlendi. İl Jandarma Komutanlığı'nda gerçekleştirilen törene, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cemil Lütfi Özkul ve erlerin aileleri de katıldı.

Ankara'da temel eğitimlerini tamamlayan 110 acemi er için yemin töreni düzenlendi.

İl Jandarma Komutanlığı'nda 2003-2/3 tertip acemi erler için düzenlenen yemin töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Daha sonra temel eğitimlerini tamamlayan 110 jandarma er, Türk bayrağı ve silahların bulunduğu masaya ellerini koyarak topluca yemin etti.

Törene, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cemil Lütfi Özkul ve erlerin aileleri de katıldı.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel

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