Ankara'da TEKNOFEST heyecanı (4)

BAKAN GÖKTAŞ, BAKANLIĞIN DESTEKLEDİĞİ ÇOCUKLARLA TEKNOFEST'E KATILDIAile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, deprem bölgesindeki 11 ilde bakanlığın destek verdiği çocuklar ile İl Çocuk Hakları Komiteleri'nden gelen çocuklarla TEKNOFEST'in açılışına katıldı.

BAKAN GÖKTAŞ, BAKANLIĞIN DESTEKLEDİĞİ ÇOCUKLARLA TEKNOFEST'E KATILDI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, deprem bölgesindeki 11 ilde bakanlığın destek verdiği çocuklar ile İl Çocuk Hakları Komiteleri'nden gelen çocuklarla TEKNOFEST'in açılışına katıldı. Bakan Göktaş, TEKNOFEST alanındaki Deneyap Kart Eğitim Atölyesi'nde çocuklarla birlikte robotik kodlama eğitimine katıldı, çocukların heyecanına ve mutluluklarına ortak oldu. TEKNOFEST alanında Hürjet ve Kızılelma'yı çocuklarla birlikte yakından inceleyen Bakan Göktaş, çocukların teknolojiye olan ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.