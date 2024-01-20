Ankara'da Tehlikeli Patenli Çocuklar
Ankara'nın Çankaya ilçesinde seyir halindeki bir otobüsün arkasına tutunarak ilerleyen 4 patenli çocuk, kendileri ve trafikteki araçlar için tehlike yarattı.
Ankara'nın Çankaya ilçesinde seyir halindeki bir otobüsün arkasına tutunarak ilerleyen 4 patenli çocuk, kendileri ve trafikteki araçlar için tehlike yarattı.
Eti Mahallesi, GMK Bulvarı'nda patenli 4 çocuk, seyir halindeki bir otobüsün arka kısmına tutundu.
İşlek caddelerde ilerlemesine rağmen yaklaşık 5 kilometre boyunca otobüse tutunarak gitmeyi sürdüren çocuklara sürücüler uyarıda bulundu.
Çocukların tehlikeli yolculuğu, sürücüler tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.