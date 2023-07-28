Ankara'da Tehlikeli Motosiklet Yolculuğu

Ankara'da bir motosiklete 3 kişi binen gençlerin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı. Gençlerin kasksız ve trafiğin yoğun olduğu saatlerde yaptıkları yolculuk, hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı.

Ankara'da bir motosiklete 3 kişi binen gençlerin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.

Ankara'da bir motosiklete 3 kişi binen gençler görenleri hayrete düşürdü. Ankara Bulvarı üzerine seyir halinde olan gençlerden 2'sinde kask olmadığı görüldü. Trafiğin yoğun olduğu akşam saatlerinde yolculuk yapan 3 kişi hem kendi canlarını hem de trafikteki diğer canları tehlikeye attı. - ANKARA