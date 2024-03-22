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Ankara'da Tefecilik Yapan 11 Kişi Tutuklandı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, suç işlemek amacıyla örgüt kurarak "tefecilik" yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 43 kişiden 11'i tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 43 şüpheliden 18'i, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Sağlık kontrolünden sonra Ankara Adliyesine getirilen 25 şüpheli, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdikten sonra sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Burada sorgulanan zanlılardan 14'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 11'i "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "tefecilik" suçlarından tutuklandı.

Soruşturmanın geçmişi

Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca 19 Mart'ta şüpheli D.T'nin Ankara'da tefecilik yaptığına dair ihbar üzerine soruşturma başlatılmıştı.

Yapılan araştırmalar sonucunda 44 kişinin "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "tefecilik" suçlarını işlediğini tespit eden savcılık, şüpheliler hakkında gözaltı kararı vermişti.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Ankara, Konya, Kastamonu, Zonguldak ve Denizli'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla 43 şüpheli yakalanmış, zanlılardan birinin cezaevinde olduğu belirtilmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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