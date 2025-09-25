Haberler

Ankara'da Tefecilik Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da düzenlenen operasyonla tefecilik ve suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama suçları şüphesiyle 4 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda önemli belgeler ve malzemeler ele geçirildi.

Ankara'da düzenlenen operasyonda, tefecilik yaptığı öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığının yazılı açıklamasına göre, organize suçlarla mücadele kapsamında 23 Eylül'de düzenlenen operasyonda, "tefecilik" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama" suçlarını işlediği belirlenen 4 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin Mamak ve Keçiören'deki adreslerinde yapılan aramalarda, 8 senet, 4 cep telefonu ve para akışını gösteren 3 belge ele geçirildi.

Son bir yılda 14 milyon 451 bin 287 liralık para akışının olduğu tespit edilen şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel
İsrail, Yemen'in başkenti Sana'yı vurdu: Bölgeden dumanlar yükseliyor

İsrail, hedef tahtasına koyduğu ülkenin başkentini vurdu
Tır şoförüne yolun ortasında kabusu yaşattılar

İnsan insana bunu nasıl yapar?
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yedikleri yemek bir aileyi paramparça etti: 2 çocuk öldü, anne yoğun bakımda

Yedikleri yemekten sonra hayatları kabusa döndü! Evlatları artık yok
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.