Tefecilik, yağma ve tehdit suçlarına yönelik operasyonlarda 25 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da tefecilik, yağma ve tehdit suçlarına yönelik jandarma tarafından yürütülen operasyonlarda 25 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, 2017-2025 yılları arasında hesaplarında 5 milyar 718 milyon lira hesap hareketi bulunduğu tespit edilen 25 şüphelinin gözaltına alındığını belirtti.

Yaklaşık 403 milyon liralık mal varlığına el konulan şüphelilerin 20'sinin tutuklandığı ve 5'i hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulandığı bilgisini paylaşan Yerlikaya, "Bu kişiler aracılığıyla işlenebilecek tefecilik, yağma ve tehdit gibi suçlardan vatandaşlarımızın zarar görmesini engelledik." ifadesini kullandı.

Yerlikaya, Ankara ve Çubuk Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Ankara İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, vatandaşları borçlandırarak baskı altına aldıkları, yüksek faizle verdikleri paraların teminatı olarak çek ve senet imzalattıkları, ödeme yapamayanlara ait mal varlıklarını tehdit ve baskıyla aldıklarının tespit edildiğini aktardı.

Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Mali Suçları Araştırma Kurulu verileri sonucunda 'Suçtan Kaynaklanan Mal varlığı Değerlerini Aklama' suçunu örgütlü olarak işleyen şüphelilere ait, yaklaşık 403 milyon lira değerinde 102 ev/arsa, 41 araç/tarım aracı ile 523 banka hesabına el konuldu. Operasyonlar sonucu 45 adet farklı şahıslar adına düzenlenmiş 80 milyon lira değerinde çek/senet, çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi. Hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için tefecilere, organize suç örgütlerine yönelik mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."