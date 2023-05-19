Ankara'da tartıştığı komşusunu pompalıyla öldüren şüpheli yakalandı

ANKARA'nın Keçiören ilçesinde tartıştığı Ahmet Arslan'ı pompalı tüfekle başından vurarak öldürdükten sonra kaçan Ertuğrul D., polis tarafından yakalandı. Arslan'ın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Çankırı'ya gönderildi.

İncirli Mahallesi Refik Saydam Caddesi'nde dün meydana gelen olayda, dükkanında zeytin ve turşu satışı yapan Ertuğrul D., yan dükkanın sahibi Ahmet Arslan ile tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Ertuğrul D., dükkanından aldığı pompalı tüfekle yan dükkana geçip, Ahmet Arslan'a 3 el ateş etti. Arslan, hayatını kaybederken, Ertuğrul D. kaçtı.

Firari Ertuğrul D.?nin yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Ertuğrul D. Kızılay'da saklandığı yerde yakalanarak gözaltına alındı. Ertuğrul D.'nin, elinde pompalı tüfekle dükkanından çıkıp, yan dükkana girdiği, olayın ardından da yine silahla dışarıya çıktığı anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüsüne de el konuldu.

Hayatını kaybeden Ahmet Arslan'ın kiracısı Bayram Keskin, Vurulan kişi dükkan sahibimizdi. Bizden kirasını aldıktan sonra yan taraftaki dükkana girmiş. Saldırgan da içeri girer girmez pompalı tüfekle ateş etmiş dedi. Ahmet Arslan'ın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Çankırı'ya gönderildi.