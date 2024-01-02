Ankara'da tartıştığı kişiyi aracıyla çarparak yaralayan şüpheli tutuklandı

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde, tartıştığı kişiyi aracıyla çarparak yaralayan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Elmadağ'ın Kurtuluş Mahallesi'nde, gece saat 00.45 sıralarında kavga ihbarı üzerine, olay yerine giden polis ekipleri, bir kişinin yerde yaralı halde yattığını gördü. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri incelemesinde, yaralının G.K. olduğunu ve olay yerinden yaklaşık 50 metre ileride bir aracın ön camında kırıklar, ön tekerinde de patlak olduğunu tespit etti.

Yapılan araştırmalar sonucunda, G.K. ve M.K'nin daha önce tartıştıkları, M.K'nin, söz konusu araca binip G.K'ye çarpıp yaraladıktan sonra kaçtığı belirlendi.

Ekiplerin çalışmasıyla şüpheli M.K, sabaha karşı 05.00 sıralarında yakalandı.

Gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Yaralının hastaneye sevk edildiği öğrenildi.