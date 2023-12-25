Ankara'da Tartıştığı Eşini Tabancayla Vuran Kişi Gözaltına Alındı
Ankara'nın Mamak ilçesinde bir kişi, tartıştığı eşini tabancayla vurarak öldürdü. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli, polis tarafından tutuklandı.
Ankara'nın Mamak ilçesinde tartıştığı eşini tabancayla vurarak öldüren kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Küçük Kayaş Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde Mikail B. ile eşi Sultan B. henüz öğrenilemeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mikail B, eşini tabancayla vurdu.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekipleri, Mikail B'yi gözaltına aldı. Sultan B'nin cenazesi Ortaköy Mezarlığı'na defnedildi.
Çiftin 4 çocukları olduğu öğrenildi.