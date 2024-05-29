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Ankara'da Tartışma Sonucu Cinayet ve İntihar

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Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir çift arasında çıkan tartışma sonucu erkek taraf kadını vurduktan sonra intihar etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Salih HÜDAVERDİ/ ANKARA, ANKARA'nın Çankaya ilçesinde S.Ö (42), tartıştığı sevgilisi S.D.'yi (45) tabanca ile vurduktan sonra intihar etti.

Olay, Akpınar Mahallesi 852 sokakta bulunan Güneş Apartmanında meydana geldi. S.Ö. ile kız arkadaşı S.D. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından S.Ö. yanında bulunan tabanca ile kız arkadaşı S.D.'yi vurduktan sonra aynı silahla intihar etti. Silah seslerini duyan apartman sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede S.Ö. ve S.D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından S.Ö. VE S.D.'nin cansız bedenleri Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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