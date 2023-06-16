Ankara'da tarım ilacı zehirlenmesi: 2 kişi hayatını kaybetti

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Ankara'da bir apartmanda meydana gelen ve iki kişinin ölümüne sebep olan tarım ilacı zehirlenmesi olayına ilişkin açıklamalarda bulundu. İddialara göre bir apartmanın dördüncü katında oturan aile, evlerine ilaçlama yaptırdı. Tüm binaya sıçrayan tarım ilacı nedeniyle zehirlenen toplam 12 kişiden 10 yaşındaki Elif Sude Sabancılar ve annesi Türkan Sabancılar yaşamını yitirdi. Hastaneye kaldırılan 10 kişiden birisinin ise durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Ankara'da bir apartmanda meydana gelen ve iki kişinin ölümüne sebep olan tarım ilacı zehirlenmesi olayına ilişkin, "Kimyasal maddeler, havanın da sıcak olmasıyla beraber genleşip diğer dairelere sıçramış" dedi.

Keçiören'de meydana gelen olayda, iddialara göre bir apartmanın dördüncü katında oturan aile, evlerine ilaçlama yaptırdı. Tüm binaya sıçrayan tarım ilacı nedeniyle zehirlenen toplam 12 kişiden 10 yaşındaki Elif Sude Sabancılar ve annesi Türkan Sabancılar yaşamını yitirdi. Hastaneye kaldırılan 10 kişiden birisinin ise durumunun ağır olduğu kaydedildi. İlaçlamayı yapan yabancı uyruklu ailenin ise karakolda ifade verdiği aktarıldı.

"Su dökülmüş olsa binadaki herkes ölürdü"

Olayla ilgili açıklamalarda bulunan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Bir daire sakinimiz evini ilaçlatıyor. Daha sonra da ilaçlayan firma, 'Eve 3 gün girmeyeceksiniz diyor' Kimyasal madde olduğu için, havanın da sıcak olmasıyla beraber genleşmeyle olup diğer dairelere sıçramış. İki tane vatandaşımız hayatını kaybetti. 10 yaşında bir kızımız ile 39 yaşında annesi vefat etti. Babası da yoğun bakımda. 10 apartman sakinimiz şuan hastaneye sevk edilmiş durumda. Bir tanesinin durumu ağır. Bu tür ilaçlama maddelerine, kimyasal malzemelere kolay ulaşılmamalı. Burada suçsuz yere iki tane vatandaşımız yaşamını yitirdi. Bu maddelere ulaşılamamalı, yapan firma bütün binayı uyarmalı. İlaç zamanla genleşiyor. Allahtan su döken olmamış. Su dökülmüş olsa binadaki herkes ölürdü. Polisimiz gerekli incelemeyi yapıyor. Biraz sonra da olay yeri inceleme eve girecek. Somalili uyruklu bir aile ilaçlamayı yapıyor. Aileye ulaşılmış" dedi. - ANKARA