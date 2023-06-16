Ankara'da Tarım İlacı Kullanılan Apartmanda Çocuk Zehirlenerek Hayatını Kaybetti

Ankara'nın Keçiören ilçesinde tarım ilacı kullanılan apartmanda 10 yaşındaki bir çocuk zehirlenerek hayatını kaybetti. Olayda 2 kişi de hastaneye kaldırıldı. İtfaiye Arama Kurtarma ve AFAD ekipleri çalışmalarına devam ediyor.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde tarım ilacı kullanılan apartmanda 10 yaşındaki bir çocuk zehirlenerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Keçiören ilçesinde saat 11.00 sıralarında bir apartmanda zehirlenme olduğuna dair gelen ihbar üzerine sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler, yaptıkları ilk inceleme sonucunda bina içerisinde tarım ilacı kullanıldığını ve tüm dairelerin etkilendiğini tespit etti. Olayda 10 yaşında bir çocuk yaşamını yitirirken, 2 kişi ise ambulansla hastaneye sevk edildi.

Bina içerisinde girilemeyen iki daire için İtfaiye Arama Kurtarma ve AFAD ekipleri eşliğinde çalışmaların devam ettiği öğrenildi. - ANKARA