Ankara'da Tarihi Roma Hamamı'nda klasik müzik rüzgarı - Haberler

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Başkent Kültür Yolu etkinlikleri kapsamında Trio Patara grubu Ankara'da sahne aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Başkent Kültür Yolu etkinlikleri kapsamında arp, flüt ve soprano vokalin incelikli birlikteliğini sahneye taşıyan Trio Patara grubu, Ankara'da sahne aldı. Tarihi Roma Hamamı'nda gerçekleşen konserde Ankaralılar unutulmaz bir müzikal deneyim yaşadı. Leyla Bayramoğulları, Simge Büyükedes ve Aslıhan Güngör'den oluşan Trio Patara, Roma Hamamı'nda konser veren ilk grup olarak tarihe geçti. Gecede dünya klasik müzik repertuarından seçme eserler seslendirildi.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

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