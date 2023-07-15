Ankara'da Tarihi Eser Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, kültür ve tabiat varlıklarının korunması ile kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, M.Y, Y.K. ve F.M'nin ele geçirdikleri tarihi eserleri satarak haksız kazanç elde edecekleri bilgisine ulaşıldı.

Bunun üzerine jandarma ekiplerince Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda, 3 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin üst aramalarında, antik Mısır dönemine ait deri üzerine mısır ikonları ve çeşitli figürler bulunan el yazması kitap, antik Mısır dönemine ait üzerinde çeşitli obje ve figürler bulunan el yazması tılsım kitabı ile Bizans ve Roma dönemine ait 63 sikke ele geçirildi.

Tarihi eserlere Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne teslim edilmek üzere el konuldu.

Zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.