Ankara'da Tarihi Eser Kaçakçılığına Operasyon: 1624 Sikke ve 126 Obje Ele Geçirildi

Ankara'da Tarihi Eser Kaçakçılığına Operasyon: 1624 Sikke ve 126 Obje Ele Geçirildi
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Ankara'da düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliği taşıyan 1624 sikke ve 126 adet altın, gümüş ve bronz obje ele geçirildi. Üç şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

ANKARA'da polisin düzenlediği operasyonda tarihi eser niteliği taşıyan 1624 sikke ile 126 adet altın, gümüş ve bronz obje ele geçirildi. 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, ülke genelindeki sit alanlarında yapılan kaçak kazılar sonucu elde edilen ve yurt dışına kaçırılmak istenen çok sayıda tarihi eserin izini sürdü. Yaklaşık 1 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından operasyon başlatıldı. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramada; Anadolu Selçuklu, Osmanlı, Bizans, Roma ve Anadolu'da yaşamış beylikler dönemine ait 1624 adet bronz, gümüş ve bakır sikke ile Roma ve Bizans dönemlerine ait bronz kemer tokaları, yüzükler, aplik parçalar, iğneler ve ok uçları ele geçirildi. Ele geçirilen eserler, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne teslim edilmek üzere koruma altına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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